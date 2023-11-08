Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября

Курс доллара на Московской бирже впервые с 31 октября опустился ниже 92 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. По информации на 14:47 по московскому времени, доллар снизился на 0,3% и достиг уровня 91,98 рубля.

К 14:52 по Москве курс доллара немного замедлил спад, составив 91,99 рубля (-0,29%). Евро потерял 0,52%, опустившись до 98,16 рубля, а юань снизился на 0,4%, достигнув отметки 12,628 рубля.