В Москве суррогатная мать родила ребёнка за "зарплату" в 25 тысяч рублей

В Москве суррогатная мать незаконно выносила ребёнка для клиентки из Интернета. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Уточняется, что за "услугу" женщина получала 25 тысяч рублей в месяц, а после родов ей перевели около миллиона рублей.

В ведомстве указали, что 31-летняя женщина в мае 2022 года нашла клиентку, которая согласилась на её условия. Подозреваемая прошла процедуру ЭКО и забеременела, а 3 ноября 2023 года она родила мальчика и передала его "заказчице".

По данным СК, все договорённости были устными, стороны не оформляли никакие документы. Спустя время, 7 ноября, женщина начала испытывать муки совести из-за продажи новорождённого. Она обратилась в полицию и рассказала о случившемся. На данный момент жизни ребёнку ничего не угрожает, он находится в специализированном медицинском учреждении.

"Возбуждено уголовное дело по пунктам "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершённая в отношении несовершеннолетнего). По подозрению задержаны две женщины 1987 и 1992 года рождения", — указали в СК.

Как пишет РИА "Новости", процедура ЭКО была проведена с использованием донорской спермы. У суррогатной матери российское гражданство. Рожала она в Москве, но, где была до этого, — на данный момент не уточняется.