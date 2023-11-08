Названо число россиян, которые оформили паспорт болельщика через "Госуслуги"
Глава Минцифры РФ Шадаев: Порядка 1,5 млн россиян оформили паспорт болельщика
Паспорт болельщика через портал "Госуслуги" оформили уже около полутора миллионов россиян. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев во время выступления на форуме Finopolis.
"Полтора миллиона [оформили паспорт болельщика] через "Госуслуги", — проинформировал он.
Напомним, что паспорт болельщика, или Fan ID, — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и чемпионате мира в 2018-м. А с июля 2022 года Fan ID нужно получать и для посещения матчей Российской премьер-лиги. Сделать это можно, подав заявление на "Госуслугах", а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.
ТАСС / Валентин Егоршин