Названо число россиян, которые оформили паспорт болельщика через "Госуслуги"

Паспорт болельщика через портал "Госуслуги" оформили уже около полутора миллионов россиян. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев во время выступления на форуме Finopolis.

Напомним, что паспорт болельщика, или Fan ID, — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и чемпионате мира в 2018-м. А с июля 2022 года Fan ID нужно получать и для посещения матчей Российской премьер-лиги. Сделать это можно, подав заявление на "Госуслугах", а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.