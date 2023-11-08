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Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 18:39

В Госдуме предложили объявить десятилетие молодёжи

В Госдуме прошёл правительственный час, посвящённый патриотическому и нравственному воспитанию молодого поколения россиян. На заседании предложили объявить в России десятилетие молодёжи.

Депутаты обозначили задачи, которые необходимо выполнить в ходе десятилетней программы. Так, было предложено внедрить курс "Обучение служением" во все вузы страны, разработать программу по борьбе с травлей и создать перечень продукции с никотином, запрещённой к выпуску. Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за возможность проведения правительственного часа, который позволил сфокусироваться на главных проблемах.

Расходы на патриотическое воспитание молодёжи за год выросли в три раза
Расходы на патриотическое воспитание молодёжи за год выросли в три раза

А ранее в Госдуме предложили расширить критерии получения статуса "молодой специалист", который подразумевает дополнительные выплаты, льготные кредиты и жильё. Екатерина Стенякина внесла предложение закрепить понятие "молодой работник" для создания законодательной основы с целью стимулирования молодёжи к вступлению в трудовые отношения.

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LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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