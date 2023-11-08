В Госдуме предложили объявить десятилетие молодёжи

Депутаты обозначили задачи, которые необходимо выполнить в ходе десятилетней программы. Так, было предложено внедрить курс "Обучение служением" во все вузы страны, разработать программу по борьбе с травлей и создать перечень продукции с никотином, запрещённой к выпуску. Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за возможность проведения правительственного часа, который позволил сфокусироваться на главных проблемах.