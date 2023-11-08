Написавшая заявление на частный детсад в Москве женщина заявила, что дети сильно шумели

Семерых детей из московского частного детсада Smile Fish увезли в отделение полиции после того, как на учреждение написала заявление жительница дома, где оно и располагалось. Женщина заявила, что малыши слишком громко шумели и она от этого устала, сообщает SHOТ.

Женщина, написавшая заявление на частный детсад в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в полицию на детсад пожаловалась 54-летняя Ольга Лобанова. Она была недовольна, что никто из представителей Smile Fish даже не поинтересовался, согласны ли жильцы на его размещение прямо в доме. Известно, что у самой женщины есть внучка, однако она не стала общаться с администраторами садика, а сразу обратилась к правоохранителям. После того как детей доставили в отдел полиции, Лобанова подчеркнула, что все вопросы решены.

"Все вопросы с полицией были решены. Да, я считаю, что они были решены, если здесь сейчас никого нет. А почему я должна к кому-то напрямую в садик обращаться", — недоумевает она.

Сейчас ситуация находится на контроле Головинской межрайонной прокуратуры.