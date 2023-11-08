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8 ноября, 16:47

Написавшая заявление на частный детсад в Москве женщина заявила, что дети сильно шумели

SHOT: Заявление на частный детский сад написала возмущённая 54-летняя москвичка

Семерых детей из московского частного детсада Smile Fish увезли в отделение полиции после того, как на учреждение написала заявление жительница дома, где оно и располагалось. Женщина заявила, что малыши слишком громко шумели и она от этого устала, сообщает SHOТ.

Женщина, написавшая заявление на частный детсад в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в полицию на детсад пожаловалась 54-летняя Ольга Лобанова. Она была недовольна, что никто из представителей Smile Fish даже не поинтересовался, согласны ли жильцы на его размещение прямо в доме. Известно, что у самой женщины есть внучка, однако она не стала общаться с администраторами садика, а сразу обратилась к правоохранителям. После того как детей доставили в отдел полиции, Лобанова подчеркнула, что все вопросы решены.

"Все вопросы с полицией были решены. Да, я считаю, что они были решены, если здесь сейчас никого нет. А почему я должна к кому-то напрямую в садик обращаться", — недоумевает она.

Сейчас ситуация находится на контроле Головинской межрайонной прокуратуры.

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Лайф напоминает: о том, что в Москве семерых детей из частного детсада доставили в отделение полиции, стало известно 8 ноября. Самому младшему ребёнку один год и восемь месяцев, а самому старшему — шесть лет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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