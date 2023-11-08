Пара из Британии насмерть отравилась химикатами от постельных клопов в шикарном отеле в Египте

Британские супруги Джон и Сьюзен Купер, умершие после ночи в пятизвёздочном отеле в Египте в августе 2018 года, отравились химикатами от постельных клопов, которыми обработали соседний номер. Причину их гибели раскрыли только сейчас, пишет The Guardian.

Известно, что туристы приезжали отдохнуть в отель Steigenberger Aqua Magic, который находится в Хургаде. Они отправились в долгожданный отпуск с дочерью и тремя внуками. При этом в номере пары спала одна из внучек. В первую ночь 12-летней девочке стало плохо, тогда дедушка отвёл её в комнату к матери.

Уже утром супруги не спустились на завтрак. К ним в номер пришла дочь и оказалось, что родители очень больны: женщина стонала на кровати, а мужчина задыхался. В итоге Джон умер в комнате, а его супруга скончалась через несколько часов в больнице. Поначалу считалось, что причиной гибели стала острая кишечная инфекция. Однако родственников насторожили странный тяжёлый запах сырости в номере в тот день и показания очевидцев, видевших рядом трёх мужчин в униформе с канистрой химикатов.

В итоге выяснилось, что соседи пары ранее жаловались на клопов в кровати. Им дали другой номер, а тот сотрудники обработали пестицидами. Слушания по данному делу ещё идут, а отель продолжает работать.