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8 ноября, 18:13

Германия начала постепенный вывод своих систем ПВО Patriot и военный персонал из Польши

Минобороны ФРГ заявило о выводе систем ПВО и военного персонала из Польши

ФРГ начинает постепенный вывод из Польши трёх систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и обслуживающих их военных. Как отметила пресс-служба Минобороны Германии, 10 ноября немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит миссию в рамках деятельности НАТО по "обеспечению повышенной бдительности".

"После прощального построения 15 ноября 2023 года будет осуществляться постепенный вывод в Германию персонала и трёх задействованных огневых единиц", — отметили в ведомстве.

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Напомним, ФРГ поставила Польше системы Patriot вместе с экипажами в январе 2023 года после того, как на территорию республики в ноябре 2022-го упала ракета С-300 ПВО Украины, в результате случившегося погибло два человека. В общей сложности в Польше развёрнуто три немецкие системы Patriot, их обслуживают примерно 320 военных Бундесвера.

Обложка ©

Getty Images / Sebastian Kahnert / Picture alliance

Никита Осипов
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