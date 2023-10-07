В США предложили Польше отдать Украине Patriot в обмен на "Железный купол"
Politico: В США хотят отдать Киеву Patriot за "Железный купол"
ЗРК Patriot. Обложка © Wikipedia / Mark Holloway
Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен на закрытом брифинге в Верхней палате Конгресса призвал предоставить Польше системы ПРО "Железный купол" в обмен на передачу республикой Украине ЗРК "Патриот". Об этом информирует Politico.
"Он обдумывает трёхсторонний обмен, в рамках которого Польша, союзник по НАТО, получит американские системы "Железный купол" и отправит часть своих собственных средств ПВО на Украину", — сообщает издание, добавляя, что реакция представителей Пентагона пока не известна.
К слову, отношения Варшавы и Киева переживают не лучшие времена. На фоне ссоры Польша объявила, что больше не будет снабжать ВСУ оружием. Также власти республики продлили эмбарго на украинское зерно, нарастив при этом импорт удобрений из РФ. А президент Польши Анджей Дуда напомнил о важной роли Варшавы в снабжении Украины: через территорию республики пролегает единственная автострада из Западной Европы, ведущая в направлении Незалежной.