В США предложили Польше отдать Украине Patriot в обмен на "Железный купол"

Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен на закрытом брифинге в Верхней палате Конгресса призвал предоставить Польше системы ПРО "Железный купол" в обмен на передачу республикой Украине ЗРК "Патриот". Об этом информирует Politico.

"Он обдумывает трёхсторонний обмен, в рамках которого Польша, союзник по НАТО, получит американские системы "Железный купол" и отправит часть своих собственных средств ПВО на Украину", — сообщает издание, добавляя, что реакция представителей Пентагона пока не известна.