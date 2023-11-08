Зеленский попросил у власти США доступ к военным технологиям

Владимир Зеленский попросил у администрации США предоставить Украине доступ к американским военным технологиям, чтобы наладить совместное производство вооружений. Об этом он говорил на встрече с министром транспорта США Питом Буттеджаджем, который прибыл в Киев.

"Финансовая поддержка очень важна, но прежде всего военная поддержка. Мы благодарны Соединённым Штатам, что они взяли на себя лидерство в предоставлении этой помощи. Речь идёт не только о деньгах, но и о технологиях", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, ключевой вопрос для Незалежной — усиление противовоздушной обороны (ПВО). Украинский лидер выразил надежду на то, что Киев сможет наладить совместное производство средств ПВО и других видов вооружений со странами Запада.

В пресс-релизе, появившемся на сайте Зеленского после встречи, также сообщается о той части разговора, в которой обсуждались перспективы развития альтернативного маршрута в Чёрном море, чтобы Киев мог организовывать транспортировку своей аграрной продукции. Не забыл он рассказать и о заинтересованности в помощи Штатов относительно развития железнодорожного транспорта, чтобы в том числе иметь больше связей с европейскими странами.