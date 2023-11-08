"Работа идёт": Путин рассказал об эффективности борьбы с раком в России

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как в настоящее время в стране продвигается борьба с онкологическими заболеваниями. На совещании с членами правительства в среду, 8 ноября, глава государства сообщил, что планы в этом направлении эффективно выполняются. Российский лидер поручил не снижать темпов борьбы с онкозаболеваниями.

Путин отметил, что распространённость новых злокачественных образований выросла. Если в 2019 году их было 2676 на 100 тысяч населения, то в 2022-м этот показатель достиг отметки в 2747 человек, что говорит о своевременном выявлении недуга.

"В целом работа идёт, наши планы выполняются. И очень бы хотелось, чтобы мы не снижали темпов этой работы", — заключил Путин, подчеркнув, что смертность упала, а это является самым лучшим показателем.