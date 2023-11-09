Белый дом не смог подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Власти США пока не могут подтвердить встречу президента страны Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мне нечего подтвердить здесь и сейчас", — заявила Жан-Пьер.

По её словам, в скором времени Белый дом планирует представить больше данных по этому вопросу.