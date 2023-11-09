Белый дом не смог подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Власти США пока не могут подтвердить встречу президента страны Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мне нечего подтвердить здесь и сейчас", — заявила Жан-Пьер.
По её словам, в скором времени Белый дом планирует представить больше данных по этому вопросу.
Ранее СМИ со ссылкой на американского чиновника назвали дату встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Она должна состояться 15 ноября на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
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Flickr / Whitehouse