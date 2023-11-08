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Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 12:13

Песков: РФ на должном уровне будет представлена на саммите АТЭС в Сан-Франциско

Россия будет представлена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско на должном уровне. В этом журналистов заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия будет представлена на должном уровне", — сказал представитель Кремля, не уточнив при этом, кто именно полетит в США.

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Ранее Лайф писал, что руководство Соединённых Штатов отправило приглашения на ноябрьский саммит АТЭС в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в том числе и России, хотя до этого в Госдепе заявили, что не ждут участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС.

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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