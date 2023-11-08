Песков: РФ на должном уровне будет представлена на саммите АТЭС в Сан-Франциско
Россия будет представлена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско на должном уровне. В этом журналистов заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Россия будет представлена на должном уровне", — сказал представитель Кремля, не уточнив при этом, кто именно полетит в США.
Ранее Лайф писал, что руководство Соединённых Штатов отправило приглашения на ноябрьский саммит АТЭС в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в том числе и России, хотя до этого в Госдепе заявили, что не ждут участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС.
LIFE / Павел Баранов