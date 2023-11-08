Названа дата встречи Байдена и Си Цзиньпина

Агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника назвало дату встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По данным СМИ, Пекин пока официально не подтвердил участие Си Цзиньпина, но подготовка встречи уже на финальной стадии.

Ранее в Белом доме уже сообщали, что Вашингтон и Пекин пришли к принципиальному согласию по встрече глав государств Джо Байдена и Си Цзиньпина в середине ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Хотя саммит G20 в Индии в сентябре Си Цзиньпин ранее уже пропустил, чем разочаровал Байдена.