Полиция Гамбурга задержала угрожавших учителям игрушечным оружием четырёх детей

В немецком городе Гамбурге в минувшую среду задержали четырёх школьников, которые угрожали оружием учителям. Об этом сообщает местная полиция.

"В ходе следственных мероприятий были задержаны четыре человека. Речь идёт о трёх детях (в возрасте 12 и 13 лет) и об одном 14-летнем подростке", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, оружие, с которым задержали юных злоумышленников, оказалось не боевым, а игрушечным. Все они, по информации правоохранителей, причастны к инцидентам, связанным с нападением на гамбургских учителей с применением оружия.