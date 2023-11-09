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8 ноября, 22:34

Полиция Гамбурга задержала угрожавших учителям игрушечным оружием четырёх детей

В немецком городе Гамбурге в минувшую среду задержали четырёх школьников, которые угрожали оружием учителям. Об этом сообщает местная полиция.

"В ходе следственных мероприятий были задержаны четыре человека. Речь идёт о трёх детях (в возрасте 12 и 13 лет) и об одном 14-летнем подростке", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, оружие, с которым задержали юных злоумышленников, оказалось не боевым, а игрушечным. Все они, по информации правоохранителей, причастны к инцидентам, связанным с нападением на гамбургских учителей с применением оружия.

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Ранее Лайф писал, что двое вооружённых учеников забаррикадировались в одной из школ Бланкенезе — района, расположенного в западной части Гамбурга. На место вызвали полицию и спецназ. Позже аналогичный инцидент произошёл в другой школе города.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
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