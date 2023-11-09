Врач рассказала, представителям каких профессий больше всего грозит внезапная смерть

Мужчины больше подвержены риску умереть от инфаркта или инсульта, и это связано в первую очередь с мужскими половыми гормонами, рассказала кардиолог Наталья Гаврилюк. Ещё одной причиной врач назвала то, что у мальчиков с детства выше градус ответственности и уровень внутреннего напряжения.

По словам специалиста, при нервном напряжении в кровь попадает большое количество адреналина, норадреналина и кортизола, которые повышают адреналиновое давление, воздействуя на гладкую мускулатуру сосудов и увеличивая пульс. Всё это — предпосылки для гипертонической болезни в будущем. При этом имеют значение как частота, так и интенсивность переживаний. В группе особого риска по инфаркту и инсульту, отметила Гаврилюк, находятся представители определённых профессий: руководители, учителя, актёры и врачи.

"Как практикующий кардиолог отмечу, что, по моему опыту, представители ряда профессий практически не обходятся без артериальной гипертензии. Вот эти "кардиологические профессии": руководители, учителя, актёры и зачастую сами врачи. Они в зоне риска внезапных смертей", — сказала доктор в беседе с kp.ru.

Эксперт добавила, что по статистике среди лиц старше 18 лет 22% страдают повышенным кровяным давлением. Смертность от гипертонической болезни поднялась с 18-й до 9-й строчки в списке причин летальных исходов. Однако внезапную смертность можно предотвратить, если не пренебрегать терапией, подчеркнула Гаврилюк. Тогда можно отследить все "сигналы и звоночки". В противном случае сердечно-сосудистые заболевания рискуют перетечь в тяжёлые формы.