"Действительно опасны": Зеленский рассказал американцам о своём страхе

На Украине всё больше начинают бояться позиции по поводу помощи киевскому режиму некоторых членов Республиканской партии. Об этом в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next, состоявшейся в Нью-Йорке, заявил Владимир Зеленский.

"Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов", — сказал он.

Помимо этого, Зеленский во время своего выступления обратился к американцам. По его словам, если Вашингтон поменяет свою позицию во внешней политике, то украинцы продолжат "сражаться без вас".