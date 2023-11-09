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9 ноября, 00:25

"Действительно опасны": Зеленский рассказал американцам о своём страхе

Зеленский заявил, что украинцы боятся позиции некоторых республиканцев в США

На Украине всё больше начинают бояться позиции по поводу помощи киевскому режиму некоторых членов Республиканской партии. Об этом в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next, состоявшейся в Нью-Йорке, заявил Владимир Зеленский.

"Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов", — сказал он.

Помимо этого, Зеленский во время своего выступления обратился к американцам. По его словам, если Вашингтон поменяет свою позицию во внешней политике, то украинцы продолжат "сражаться без вас".

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Ранее в Госдепе признали, что США хотят продолжения конфликта на Украине и считают, что это попросту необходимо. Это заявление вызвало возмущение у сенатора-республиканца Рэнда Пола. В своей гневной тираде политик, среди прочего, обратил внимание на то, что американское правительство фактически одалживает деньги у налогоплательщиков и внешних кредиторов вроде Китая ради помощи киевскому режиму.

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t.me/ Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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