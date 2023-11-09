Биткоин подорожал до максимума за полтора года

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше 36 тысяч долларов впервые за полтора года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, в 02:47 мск криптовалюта дорожала на 1,73%, до $36,031 тысячи. Затем наступило снижение. В последний раз до этого биткоин преодолевал рубеж в 36 тысяч долларов США 6 мая 2022 года.