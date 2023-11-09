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9 ноября, 01:09

Биткоин подорожал до максимума за полтора года

Coindesk: Стоимость биткоина превысила $36 тысяч впервые с 6 мая 2022 года

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше 36 тысяч долларов впервые за полтора года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, в 02:47 мск криптовалюта дорожала на 1,73%, до $36,031 тысячи. Затем наступило снижение. В последний раз до этого биткоин преодолевал рубеж в 36 тысяч долларов США 6 мая 2022 года.

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Биткоин представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейна. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта. По прогнозу экспертов, последний биткоин добудут к 2140 году.

Обложка ©

Unsplash / Dmytro Demidko

Никита Никонов
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