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Регион
Опубликовано 9 ноября 2023, 02:30

В Запорожье добровольцы из "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ

РИА "Новости": Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника на Запорожском направлении. Как рассказал командир добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады с позывным Сатурн, бойцы этого подразделения поразили два опорных пункта Вооружённых сил Украины, расположенных в районе города Степногорска.

По его словам, военнослужащие ВСУ заняли там школу и церковь, из которых каждый день вели огонь по позициям российских войск из станкового противотанкового гранатомёта и автоматического гранатомёта на станке. Военный рассказал журналистам, что сначала противника заманили и отработали по нему из миномётов, а после ударили из "Градов".

"Подтверждение поражения всех целей получено с помощью БПЛА. Огонь оттуда больше не ведётся", — заключил Сатурн в беседе с РИА "Новости".

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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что планы ВСУ прорваться к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым в рамках контрнаступления окончательно провалились. Также он отметил, что даже в этих условиях Запад продолжает толкать украинцев на "мясные штурмы" малыми группами, заставляя бойцов жалеть бронетехнику и идти в атаку без прикрытия.

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VK / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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