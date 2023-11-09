Российские военнослужащие продолжают атаковать противника на Запорожском направлении. Как рассказал командир добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады с позывным Сатурн, бойцы этого подразделения поразили два опорных пункта Вооружённых сил Украины, расположенных в районе города Степногорска.

По его словам, военнослужащие ВСУ заняли там школу и церковь, из которых каждый день вели огонь по позициям российских войск из станкового противотанкового гранатомёта и автоматического гранатомёта на станке. Военный рассказал журналистам, что сначала противника заманили и отработали по нему из миномётов, а после ударили из "Градов".

"Подтверждение поражения всех целей получено с помощью БПЛА. Огонь оттуда больше не ведётся", — заключил Сатурн в беседе с РИА "Новости".