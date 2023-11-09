Китайский военный на встрече с Путиным заявил о "выдающихся моментах" сотрудничества с РФ

Отношения между КНР и РФ в последние годы активно развиваются. Об этом заявил зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его приводит официальный сайт Минобороны страны.

"В последние годы развитие отношений между военными Китая и России сохраняет устойчивую динамику", — заявил Чжан Юся.

По его словам, во всех областях двустороннего сотрудничества между военными можно подчеркнуть "выдающиеся моменты". Он также сообщил, что КНР готова и дальше сотрудничать с Россией, взаимно соблюдать интересы и обеспечивать процветание и стабильность как в регионе, так и во всём мире.