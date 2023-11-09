Китайский военный на встрече с Путиным заявил о "выдающихся моментах" сотрудничества с РФ
ЦВС КНР: Отношения между Китаем и Россией развиваются устойчиво
Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и президент России Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарёве. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Отношения между КНР и РФ в последние годы активно развиваются. Об этом заявил зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его приводит официальный сайт Минобороны страны.
"В последние годы развитие отношений между военными Китая и России сохраняет устойчивую динамику", — заявил Чжан Юся.
По его словам, во всех областях двустороннего сотрудничества между военными можно подчеркнуть "выдающиеся моменты". Он также сообщил, что КНР готова и дальше сотрудничать с Россией, взаимно соблюдать интересы и обеспечивать процветание и стабильность как в регионе, так и во всём мире.
Напомним, встреча Путина и зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юси состоялась накануне. Глава государства заявил, что Россия и Китай не выстраивают военных союзов подобно тем, что были во времена холодной войны. Напротив, взаимодействие между двумя странами носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки.