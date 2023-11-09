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9 ноября, 04:17

Китайский военный на встрече с Путиным заявил о "выдающихся моментах" сотрудничества с РФ

ЦВС КНР: Отношения между Китаем и Россией развиваются устойчиво

<p>Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и президент России Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарёве. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и президент России Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарёве. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Отношения между КНР и РФ в последние годы активно развиваются. Об этом заявил зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его приводит официальный сайт Минобороны страны.

"В последние годы развитие отношений между военными Китая и России сохраняет устойчивую динамику", — заявил Чжан Юся.

По его словам, во всех областях двустороннего сотрудничества между военными можно подчеркнуть "выдающиеся моменты". Он также сообщил, что КНР готова и дальше сотрудничать с Россией, взаимно соблюдать интересы и обеспечивать процветание и стабильность как в регионе, так и во всём мире.

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Напомним, встреча Путина и зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юси состоялась накануне. Глава государства заявил, что Россия и Китай не выстраивают военных союзов подобно тем, что были во времена холодной войны. Напротив, взаимодействие между двумя странами носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки.

Анатолий Симоненко
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