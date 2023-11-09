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9 ноября, 05:24

В МВД Абхазии не подтвердили информацию проникновения вооружённых диверсантов

Данные о проникновении группы вооружённых диверсантов в Абхазию на данный момент не нашли подтверждения. Об этом сообщает Sputnik Абхазия, ссылаясь на информацию, полученную в республиканском МВД.

"Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась", — говорится в сообщении агентства.

Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил о поиске группы вооружённых людей в республике. По его словам, диверсантов заметили местные жители возле села Азанта. Также в МВД утверждали, что неизвестные были вооружены иностранным оружием и хорошо экипированы. Кроме того, у них был дрон, который изучал местность. Первыми о проникновении "группы из 50 человек" из Грузии в Абхазию заявили в телеграм-канале "Соловьёв" накануне вечером, 8 ноября.

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Telegram / МВД Абхазии

Наталья Исакова
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