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9 ноября, 05:14

Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии. Военные отмечены за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность.

Мероприятие состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим.

Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии. Видео © Минобороны России

"Весь личный состав группировки, кто на протяжении восьми лет выполнял боевые и специальные задачи на территории Сирии, является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным Главнокомандующим ВС РФ задачи", — отметил на торжественной церемонии Юнус-Бек Евкуров.

Кроме того, замглавы МО РФ Тимур Иванов передал помощнику командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими протоиерею Игорю Любченко икону "Спас Нерукотворный".

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А в начале ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил военных, которые проявили героизм в зоне проведения специальной военной операции. Торжественная церемония проходила в Национальном центре управления обороной. Так, российские бойцы получили медали "Золотая Звезда" — они выдаются тем, кому присвоили звание Героя России. Также министр вручил показавшим мужество военным именное огнестрельное оружие.

Обложка ©

ТАСС/Марина Лысцева

Александра Вишнякова
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