Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии. Военные отмечены за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность.

Мероприятие состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим.

Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии. Видео © Минобороны России

"Весь личный состав группировки, кто на протяжении восьми лет выполнял боевые и специальные задачи на территории Сирии, является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным Главнокомандующим ВС РФ задачи", — отметил на торжественной церемонии Юнус-Бек Евкуров.

Кроме того, замглавы МО РФ Тимур Иванов передал помощнику командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими протоиерею Игорю Любченко икону "Спас Нерукотворный".