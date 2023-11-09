Неизвестные с помощью СВУ пытались подорвать нефтепровод в Ленобласти
В Ленинградской области неизвестные хотели взорвать магистральный нефтепровод. Как сообщает SHOT, уже прикреплённое самодельное взрывное устройство (СВУ) вовремя обнаружили и обезвредили.
По информации телеграм-канала, подозрительный предмет нашли на магистральном нефтепроводе Ярославль – Приморск в районе посёлка Дубровка Всеволожского района. Самодельная взрывчатка была прикреплена на металлический контейнер, контролирующий перекачку нефтепродукта. Приехавшие на место оперативники подтвердили, что это СВУ и обезвредили его. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что неизвестные с помощью СВУ совершили подрыв опоры ЛЭП под Самарой. По нашим данным, злоумышленники использовали около килограмма пероксида ацетона. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства происшествия.
ТАСС / Олег Спиридонов