Неизвестные с помощью СВУ пытались подорвать нефтепровод в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестные хотели взорвать магистральный нефтепровод. Как сообщает SHOT , уже прикреплённое самодельное взрывное устройство (СВУ) вовремя обнаружили и обезвредили.

По информации телеграм-канала, подозрительный предмет нашли на магистральном нефтепроводе Ярославль – Приморск в районе посёлка Дубровка Всеволожского района. Самодельная взрывчатка была прикреплена на металлический контейнер, контролирующий перекачку нефтепродукта. Приехавшие на место оперативники подтвердили, что это СВУ и обезвредили его. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.