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9 ноября, 05:36

Неизвестные с помощью СВУ пытались подорвать нефтепровод в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестные хотели взорвать магистральный нефтепровод. Как сообщает SHOT, уже прикреплённое самодельное взрывное устройство (СВУ) вовремя обнаружили и обезвредили.

По информации телеграм-канала, подозрительный предмет нашли на магистральном нефтепроводе Ярославль – Приморск в районе посёлка Дубровка Всеволожского района. Самодельная взрывчатка была прикреплена на металлический контейнер, контролирующий перекачку нефтепродукта. Приехавшие на место оперативники подтвердили, что это СВУ и обезвредили его. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий на СВУ предмет нашли у здания военкомата на юго-западе Москвы

Похожий на СВУ предмет нашли у здания военкомата на юго-западе Москвы

Ранее Лайф сообщал, что неизвестные с помощью СВУ совершили подрыв опоры ЛЭП под Самарой. По нашим данным, злоумышленники использовали около килограмма пероксида ацетона. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства происшествия.

Обложка ©

ТАСС / Олег Спиридонов

Наталья Исакова
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