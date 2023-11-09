В центре Ростова-на-Дону загорелось здание 1914 года постройки

В центре Ростова-на-Дону произошёл пожар в здании 1914 года постройки. Об этом сообщает SHOT. Это особняк Николая Парамонова на улице Социалистической.

В центре Ростова-на-Дону произошёл пожар в здании на улице Социалистической. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет. Ранее дом расселили и признали аварийным. Известно, что месяц назад это здание месяц назад отказались признавать памятником культурного наследия.