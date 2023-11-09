Глава Башкирии Хабиров заболел коронавирусом и ушёл на самоизоляцию
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заболел коронавирусом. Об этом рассказали в его пресс-службе. На данный момент он находится на самоизоляции и работает в удалённом формате.
"Руководитель региона находится на самоизоляции, проходит лечение. Работает дистанционно", — цитирует пресс-службу Хабирова РИА "Новости".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты зафиксировали в России десять случаев заболеваемости новым вариантом коронавируса "пирола". Эпидемическая ситуация по ковиду в стране находится на подъёме.
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