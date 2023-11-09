Дрон ВСУ сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат под Курском
Старовойт: ВСУ с помощью БПЛА атаковали маслодельный комбинат в Курской области
Последствия атаки ВСУ на комбинат в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Украинские войска с помощью беспилотника атаковали маслодельный комбинат в городе Судже Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, на объект в общей сложности было сброшено три кассетных боеприпаса, два из которых взорвались.
"Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны сапёры", — написал он в телеграм-канале.
Последствия атаки ВСУ на комбинат в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
По словам губернатора, в результате происшествия никто из сотрудников завода и жителей города не пострадал.
Ранее сообщалось, что 5 ноября ВСУ обстреляли село Гуево Курской области. В результате населённый пункт остался без света и мобильной связи, также в одном из домов осколками выбило окна.