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9 ноября, 06:10

Дрон ВСУ сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат под Курском

Старовойт: ВСУ с помощью БПЛА атаковали маслодельный комбинат в Курской области

<p>Последствия атаки ВСУ на комбинат в Курской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/4143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия атаки ВСУ на комбинат в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинские войска с помощью беспилотника атаковали маслодельный комбинат в городе Судже Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, на объект в общей сложности было сброшено три кассетных боеприпаса, два из которых взорвались.

"Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны сапёры", — написал он в телеграм-канале.

Последствия атаки ВСУ на комбинат в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия атаки ВСУ на комбинат в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

По словам губернатора, в результате происшествия никто из сотрудников завода и жителей города не пострадал.

Ранее сообщалось, что 5 ноября ВСУ обстреляли село Гуево Курской области. В результате населённый пункт остался без света и мобильной связи, также в одном из домов осколками выбило окна.

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Наталья Исакова
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