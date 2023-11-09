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9 ноября, 06:44

Израиль захватил укреплённый пост ХАМАС на севере сектора Газа

<p>Последствия израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Обложка © TASS / AP</p>

Последствия израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Обложка © TASS / AP

Армия обороны Израиля захватила "Форпост 17" — укреплённую военную позицию ХАМАС в западной Джебалии на севере сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Солдаты завершили захват позиции после 10 часов боёв, в ходе которых они ликвидировали террористов, захватили большое количество оружия, обнаружили шахты террористических туннелей, в том числе шахту, расположенную возле детского сада", — говорится в заявлении.

В МИД ошарашены количеством жертв после бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Газе

В МИД ошарашены количеством жертв после бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Газе

В Джебалии находится и лагерь беженцев, по которому с 31 октября неоднократно наносил удары Израиль. Палестинская сторона сообщает, что число жертв идёт на сотни. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС.

Александра Вишнякова
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  • Сектор Газа
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