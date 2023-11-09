Израиль захватил укреплённый пост ХАМАС на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля захватила "Форпост 17" — укреплённую военную позицию ХАМАС в западной Джебалии на севере сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Солдаты завершили захват позиции после 10 часов боёв, в ходе которых они ликвидировали террористов, захватили большое количество оружия, обнаружили шахты террористических туннелей, в том числе шахту, расположенную возле детского сада", — говорится в заявлении.