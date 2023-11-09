Израиль захватил укреплённый пост ХАМАС на севере сектора Газа
Последствия израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Обложка © TASS / AP
Армия обороны Израиля захватила "Форпост 17" — укреплённую военную позицию ХАМАС в западной Джебалии на севере сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
"Солдаты завершили захват позиции после 10 часов боёв, в ходе которых они ликвидировали террористов, захватили большое количество оружия, обнаружили шахты террористических туннелей, в том числе шахту, расположенную возле детского сада", — говорится в заявлении.
В Джебалии находится и лагерь беженцев, по которому с 31 октября неоднократно наносил удары Израиль. Палестинская сторона сообщает, что число жертв идёт на сотни. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС.