СМИ узнали, куда пропал Александр Балуев

Пропавший из информационного поля актёр Александр Балуев рассказал, что с ним всё хорошо, он продолжает сниматься в фильмах, и у него просто нет времени на светские мероприятия.

За этот год 64-летний Балуев принял участие в фильмах "Беспринципные в деревне", "Арбатские тайны" и "Вызов" и регулярно выходит на театральную сцену. Так, ему досталась роль Арбенина в постановке "Маскарад" новосибирского драматического театра "Красный факел". Кроме того, у артиста проходят гастроли с антрепризой "Признание".

"Я не брал отпуск. Снимаюсь так же. Просто так получается — информационная дыра. В общем-то, у меня всё хорошо. Планируется выход новых лент, вы о них скоро узнаете. И работа в театре происходит", — рассказал актёр в интервью NEWS.ru.