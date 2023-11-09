В США заговорили о смене руководства Израиля и Палестины

В Израиле и Палестине необходимо сменить руководство, чтобы получить шанс на решение конфликта между сторонами. Таким мнением поделилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. По её словам, сейчас следует создать условия, которые смогут "оживить мирный процесс".

"Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение", — сказала Клинтон, выступая на экономическом форуме в Сингапуре.