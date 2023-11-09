В США заговорили о смене руководства Израиля и Палестины
Клинтон: Израилю и Палестине нужно новое руководство для получения шанса на мир
В Израиле и Палестине необходимо сменить руководство, чтобы получить шанс на решение конфликта между сторонами. Таким мнением поделилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. По её словам, сейчас следует создать условия, которые смогут "оживить мирный процесс".
"Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение", — сказала Клинтон, выступая на экономическом форуме в Сингапуре.
Ранее в Израиле заявили об эмоциональном крахе Биньямина Нетаньяху. Как отметил бывший глава правительства Эхуд Ольмерт, нынешний премьер находится в состоянии "нервного срыва", поскольку его винят в масштабном провале в области нацбезопасности. При этом Нетаньяху сильно недооценивает ситуацию с ХАМАС и всё ещё хочет взять сектор Газа под свой контроль. Однако такими решениями он отклоняет Тель-Авив от намеченного курса, считает израильский экс-политик.
ТАСС / ЕРА / HAITHAM IMAD