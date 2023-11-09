В возрасте 40 лет умер заместитель гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников

В возрасте 40 лет после тяжёлой болезни скончался заместитель генерального директора "Роскосмоса" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Генеральный директор Юрий Борисов и коллектив Госкорпорации "Роскосмос" выражают глубочайшие соболезнования семье Максима Александровича. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах", — сказано в сообщении.

В госкорпорации указали, что коллеги помнят Овчинникова талантливым, креативным и полным энергии руководителем, который не боялся брать на себя ответственность. В "Роскосмосе" добавили, что уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли.

Смерть Овчинникова прокомментировал бывший глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Именно он в 2018 году пригласил Овчинникова на работу. В Федеральной антимонопольного службе, где он трудился на тот момент, отпускали его с большой неохотой.

"Максим на новой должности проработал успешно, с ним мы навели финансовый порядок, хорошо понимали друг друга. Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков", — написал Рогозин в телеграм-канале.

Известно, что Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года, в 2006 году окончил магистратуру экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. На должность заместителя генерального директора по экономике и финансам "Роскосмоса" он был утверждён 26 октября 2018 года.