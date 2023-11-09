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9 ноября, 10:04

Родителям рассказали, как переутомление влияет на иммунитет детей

Педиатр Продеус: Напряжённый график становится причиной хронического стресса

Сезон распространения респираторных вирусных инфекций совпадает с нагруженным активностями графиком детей в школах, спортивных секциях и кружках. Ребёнок переутомляется от многочисленных занятий, что может привести к нарушению иммунитета. Об этом рассказал педиатр Андрей Продеус.

"Например, если ребёнок перестает получать удовольствие от тех занятий, которые ему раньше нравились. Если он долго засыпает и с трудом просыпается, начинает терять концентрацию и способность переключаться в вечернее время. Если появляется быстрая утомляемость. Надо остановиться не тогда, когда у ребёнка уже поднялась температура и появились симптомы болезни, а в шаге от этого, чтобы организм не страдал", — приводит слова врача радио Sputnik.

Во всём необходимо соблюдать меру, резюмирует специалист. Важно следить за состоянием ребёнка, обращая внимание на возникающие признаки переутомления.

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Ян Поланин
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