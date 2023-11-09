ЦБ и Минфин смогли согласовать позицию по применению криптовалют

Банк России и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, включая их использование в эксперименте по трансграничным расчётам. Об этом сообщила в четверг, 9 ноября, председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.



"У нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте, но на эту тему мы, мне кажется, договорились. И здесь не должно быть вопросов с нашей стороны", — сказала глава Центробанка.

По её словам, ЦБ, в частности, поддерживает использование крипты и майнинга в рамках эксперимента по трансграничным расчётам. Также в регуляторе выступают за расширение возможности выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) при условии защищённости прав инвесторов.