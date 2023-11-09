ЦБ и Минфин смогли согласовать позицию по применению криптовалют
Набиуллина: Банк России и Минфин пришли к единой позиции по криптовалютам
Банк России и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, включая их использование в эксперименте по трансграничным расчётам. Об этом сообщила в четверг, 9 ноября, председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
"У нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте, но на эту тему мы, мне кажется, договорились. И здесь не должно быть вопросов с нашей стороны", — сказала глава Центробанка.
По её словам, ЦБ, в частности, поддерживает использование крипты и майнинга в рамках эксперимента по трансграничным расчётам. Также в регуляторе выступают за расширение возможности выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) при условии защищённости прав инвесторов.
Ранее сообщалось, что в России предложили признать майнинг отраслью промышленности. С этой инициативой крупнейший игрок рынка BitRiver обратился в Минпромторг. К слову, идею уже поддержали в Госдуме. Там отметили, что новшество войдёт в законопроект о регулировании сферы, который планируется принять в текущем году.
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