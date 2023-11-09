Врач назвала продукты, которые ухудшают слух
Диетолог Соломатина: Частое употребление фастфуда грозит ухудшением слуха
Частое употребление фастфуда, быстрорастворимых каш, жирного, сладкого и мучного может не только привести к ожирению, но и даже грозить ухудшением слуха. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
"Жирное мясо, фастфуд способствуют развитию атеросклероза. При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать", — приводит её слова "Москва 24".
Кроме того, если часто употреблять сладкие продукты, может развиться диабет. Это заболевание зачастую приводит к разрушению клеток головного мозга и аппарата, который отвечает в том числе за слух.
Ранее Лайф писал, что полный отказ от сладкого может навредить здоровью, потому что глюкоза, получаемая из таких продуктов, играет важную роль в организме человека.