Врач назвала продукты, которые ухудшают слух

Частое употребление фастфуда, быстрорастворимых каш, жирного, сладкого и мучного может не только привести к ожирению, но и даже грозить ухудшением слуха. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Жирное мясо, фастфуд способствуют развитию атеросклероза. При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать", — приводит её слова "Москва 24".

Кроме того, если часто употреблять сладкие продукты, может развиться диабет. Это заболевание зачастую приводит к разрушению клеток головного мозга и аппарата, который отвечает в том числе за слух.