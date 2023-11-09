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9 ноября, 09:21

Хакеры взломали сайты трёх банков РФ ради размещения фейков о приостановке выплат по депозитам

"БЖФ Банк", ВБРР и "Фора-банк" удалили с сайтов фейки о приостановке выплат

На сайтах "БЖФ Банка", ВБРР и "Фора-банка" в четверг, 9 ноября, появилась информация, что выплаты по вкладам клиентов приостановлены. Позже эти сведения исчезли, а в самих финансовых организациях назвали случившееся взломом.

"Эта информация уже удалена, это был взлом сайта", — заявили в "БЖФ Банке" в беседе с РИА "Новости".

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Там также подтвердили, что случившееся было хакерской атакой. В ВБРР назвали фейком информацию о приостановке выплат по вкладам клиентов. Там указали, что "неприятная ситуация" действительно произошла, но специалисты за несколько минут удалили эти данные с сайта. Сейчас банк работает в штатном режиме. Клиентов заверили, что с их вкладами всё хорошо.

В фейковых публикациях был разный текст, но они были схожи в том, что изменения якобы должны вступить в силу с полуночи 13 ноября. Клиентам пообещали переместить суммы на счетах и вкладах в Облигации федерального займа (ОФЗ). Основанием для этого называли некий указ президента.

Напомним, после повышения ключевой ставки стали расти и ставки по вкладам для пенсионеров. Банки предлагают отдельные программы для пожилых клиентов. Лайф подробно рассказывал о том, куда сейчас можно положить деньги с пенсии, чтобы получить дополнительный доход.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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