В Совбезе заявили об усилении атак иностранных спецслужб на российские ресурсы

Участники межведомственной Комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности пришли к выводу о том, что в последнее время спецслужбы иностранных государств всё чаще и интенсивнее атакуют российские информационные ресурсы. Уточняется, что зарубежные спецслужбы привлекают международные преступные сообщества для данных атак.

"Отмечено, что в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы", — указали в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания комиссии.