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9 ноября, 09:47

В Совбезе заявили об усилении атак иностранных спецслужб на российские ресурсы

Участники межведомственной Комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности пришли к выводу о том, что в последнее время спецслужбы иностранных государств всё чаще и интенсивнее атакуют российские информационные ресурсы. Уточняется, что зарубежные спецслужбы привлекают международные преступные сообщества для данных атак.

"Отмечено, что в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы", — указали в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания комиссии.

В Томске арестован хакер, атаковавший российские сайты по приказу СБУ

В Томске арестован хакер, атаковавший российские сайты по приказу СБУ

Ранее Лайф рассказывал о том, что сайты Международной выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке. Это произошло буквально перед её открытием. Известно, что кибератака велась с территории Украины и других стран Запада.

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Илья Суриков
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