В Совбезе заявили об усилении атак иностранных спецслужб на российские ресурсы
Участники межведомственной Комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности пришли к выводу о том, что в последнее время спецслужбы иностранных государств всё чаще и интенсивнее атакуют российские информационные ресурсы. Уточняется, что зарубежные спецслужбы привлекают международные преступные сообщества для данных атак.
"Отмечено, что в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы", — указали в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания комиссии.
Ранее Лайф рассказывал о том, что сайты Международной выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке. Это произошло буквально перед её открытием. Известно, что кибератака велась с территории Украины и других стран Запада.
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