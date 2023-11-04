Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке
Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается 4 ноября на ВДНХ в Москве, подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции мероприятия.
Как уточняется, хакерская атака была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран. В результате злоумышленникам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.
В пресс-службе указали, что эта атака подчёркивает грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки "Россия", которая "не даёт покоя недоброжелателям из недружественных стран". Там добавили, что попытки таким "вздорным способом" помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал.
Напомним, 29 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия". Там будут представлены достижения 89 регионов нашей страны. Посетить уникальное интерактивное пространство можно будет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024-го, причём бесплатно. Ещё до официального открытия Лайф показывал, как выглядят павильоны выставки-форума "Россия".
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