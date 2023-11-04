Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке

Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается 4 ноября на ВДНХ в Москве, подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции мероприятия.

Как уточняется, хакерская атака была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран. В результате злоумышленникам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

В пресс-службе указали, что эта атака подчёркивает грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки "Россия", которая "не даёт покоя недоброжелателям из недружественных стран". Там добавили, что попытки таким "вздорным способом" помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал.