Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 09:44

"Уральские авиалинии" довели до слёз 13-летнюю пассажирку, отказав в перевозке ручной клади

Прокуратура проверяет "Уральские авиалинии" после скандала с ручной кладью

Уральская транспортная прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", которые не пропустили на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь 13-летней школьницы. Как сообщает "Mash на Мойке", маленький чемодан пролезал в калибратор, но, поскольку представители перевозчика сочли, что для этого якобы надо приложить усилие, девочке отказали в провозе вещей, чем довели её до слёз.

Прокуратура проверяет "Уральские авиалинии" после скандала с ручной кладью ребёнка. Telegram © "Mash на Мойке"

Коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой с соревнований, разложил её вещи по своим сумкам, ну а сам синий чемодан ребёнок был вынужден оставить в аэропорту.

"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

"Там лекарства для ребёнка": Пассажир "Уральских авиалиний" пропустил рейс из-за застрявшей сумки

"Там лекарства для ребёнка": Пассажир "Уральских авиалиний" пропустил рейс из-за застрявшей сумки

Ранее Лайф писал, что четырёхлетний мальчик с инвалидностью из Тюмени не смог попасть к московскому врачу из-за авиакомпании "Победа", которая не нашла места для больного ребёнка в самолёте, хотя посадочный билет у него был. После непродолжительного спора на борт посадили двух девушек, а родителям с мальчиком пришлось отправиться домой. Инцидентом заинтересовалась местная транспортная прокуратура.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • уральскиеавиалинии
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров