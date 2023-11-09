"Уральские авиалинии" довели до слёз 13-летнюю пассажирку, отказав в перевозке ручной клади

Уральская транспортная прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", которые не пропустили на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь 13-летней школьницы. Как сообщает "Mash на Мойке", маленький чемодан пролезал в калибратор, но, поскольку представители перевозчика сочли, что для этого якобы надо приложить усилие, девочке отказали в провозе вещей, чем довели её до слёз.

Прокуратура проверяет "Уральские авиалинии" после скандала с ручной кладью ребёнка. Telegram © "Mash на Мойке"

Коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой с соревнований, разложил её вещи по своим сумкам, ну а сам синий чемодан ребёнок был вынужден оставить в аэропорту.

"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", — говорится в сообщении надзорного ведомства.