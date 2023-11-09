"Уральские авиалинии" довели до слёз 13-летнюю пассажирку, отказав в перевозке ручной клади
Прокуратура проверяет "Уральские авиалинии" после скандала с ручной кладью
Уральская транспортная прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", которые не пропустили на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь 13-летней школьницы. Как сообщает "Mash на Мойке", маленький чемодан пролезал в калибратор, но, поскольку представители перевозчика сочли, что для этого якобы надо приложить усилие, девочке отказали в провозе вещей, чем довели её до слёз.
Прокуратура проверяет "Уральские авиалинии" после скандала с ручной кладью ребёнка. Telegram © "Mash на Мойке"
Коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой с соревнований, разложил её вещи по своим сумкам, ну а сам синий чемодан ребёнок был вынужден оставить в аэропорту.
"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее Лайф писал, что четырёхлетний мальчик с инвалидностью из Тюмени не смог попасть к московскому врачу из-за авиакомпании "Победа", которая не нашла места для больного ребёнка в самолёте, хотя посадочный билет у него был. После непродолжительного спора на борт посадили двух девушек, а родителям с мальчиком пришлось отправиться домой. Инцидентом заинтересовалась местная транспортная прокуратура.
Shutterstock