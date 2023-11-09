В Панаме 77-летний американский юрист застрелил двух экоактивистов на шоссе

В Панаме 77-летний американский юрист на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в двух экоактивистов, которые заблокировали шоссе. Об этом сообщает Daily Mail. Один из демонстрантов скончался на месте, а второй умер в больнице.

В Панаме 77-летний Кеннет Дарлингтон убил двух экоактивистов, которые перегородили шоссе. Видео © X / Alphafox78

По данным издания, группа экоактивистов состояла в основном из учителей. Они выступали против решения властей, которые одобрили заключение договора о разработке крупного месторождения меди. Из-за демонстрации Дарлингтон попал в пробку, после чего он вышел к экоактивистам и достал пистолет.

Протестующие вступили в спор с пожилым мужчиной. В какой-то момент он направил оружие на одного из демонстрантов и выстрелил. После этого он убил ещё одного мужчину. Затем Дарлингтон вернулся в свой автомобиль и покинул место происшествия. Уточняется, что его уже арестовали. Мужчине предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, ранее он уже был судим.