В Панаме 77-летний американский юрист застрелил двух экоактивистов на шоссе
В Панаме 77-летний мужчина выстрелил в двух экоактивистов. Обложка © X / SydneyDaddy1
В Панаме 77-летний американский юрист на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в двух экоактивистов, которые заблокировали шоссе. Об этом сообщает Daily Mail. Один из демонстрантов скончался на месте, а второй умер в больнице.
В Панаме 77-летний Кеннет Дарлингтон убил двух экоактивистов, которые перегородили шоссе. Видео © X / Alphafox78
По данным издания, группа экоактивистов состояла в основном из учителей. Они выступали против решения властей, которые одобрили заключение договора о разработке крупного месторождения меди. Из-за демонстрации Дарлингтон попал в пробку, после чего он вышел к экоактивистам и достал пистолет.
Протестующие вступили в спор с пожилым мужчиной. В какой-то момент он направил оружие на одного из демонстрантов и выстрелил. После этого он убил ещё одного мужчину. Затем Дарлингтон вернулся в свой автомобиль и покинул место происшествия. Уточняется, что его уже арестовали. Мужчине предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, ранее он уже был судим.
Ранее Лайф писал о том, что в США при досмотре автомобиля застрелили темнокожего мужчину, который отсидел более 16 лет в тюрьме Флориды по ложному приговору. Известно, что убийство совершил помощник шерифа в штате Джорджия. Погибшему было 53 года, его звали Леонард Аллен Кюр.