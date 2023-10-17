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17 октября, 16:54

В США полицейский застрелил темнокожего, отсидевшего 16 лет по ложному приговору

<p>Отсидевший 16 лет по ложному приговору Леонард Аллен Кюр, которого застрелили при досмотре машины в США. Обложка © <a href="https://apnews.com/article/deputy-sheriff-shooting-traffic-stop-georgia-9ca56342974dd22b34ae330af62c555c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Associated Press</a> / <a href="https://www.floridainnocence.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Innocence Project of Florida</a></p>

Отсидевший 16 лет по ложному приговору Леонард Аллен Кюр, которого застрелили при досмотре машины в США. Обложка © Associated Press / The Innocence Project of Florida

В США при досмотре автомобиля застрелили темнокожего мужчину, который отсидел более 16 лет в тюрьме Флориды по ложному приговору. По данным Associated Press, убийство совершил помощник шерифа в штате Джорджия. Известно, что погибшему было 53 года, его звали Леонард Аллен Кюр.

"Кюр был признан виновным в вооружённом ограблении аптеки во Флориде в 2003 году. Кюр был приговорён к пожизненному заключению, поскольку ранее он был судим за грабёж и другие преступления", — отмечает агентство.

Однако в 2020 году мужчину освободили, так как комиссия прокуратуры заявила, что у него было надёжное алиби, которое не учёл суд. Через какое-то время помощник шерифа округа Камден остановил авто Кюра для проверки. Мужчина вышел из машины и стал вести себя достаточно агрессивно, когда ему сказали, что его снова арестовывают. Правоохранитель попытался успокоить Кюра с помощью электрошокера и дубинки, но тот продолжил сопротивляться. В итоге страж порядка выстрелил в мужчину из пистолета.

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Ранее Лайф рассказывал об инциденте с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб 25 мая 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны — люди массово стали выходить на митинги и шествия. В июле 2022 года осуждённый за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский получил новый срок. Дерека Шовина, которого уже осудили за убийство афроамериканца, дополнительно приговорили ещё более чем к 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы. Позднее другого полицейского, причастного к смерти Флойда, приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.

Никита Осипов
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