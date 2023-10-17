В США полицейский застрелил темнокожего, отсидевшего 16 лет по ложному приговору

В США при досмотре автомобиля застрелили темнокожего мужчину, который отсидел более 16 лет в тюрьме Флориды по ложному приговору. По данным Associated Press, убийство совершил помощник шерифа в штате Джорджия. Известно, что погибшему было 53 года, его звали Леонард Аллен Кюр.

"Кюр был признан виновным в вооружённом ограблении аптеки во Флориде в 2003 году. Кюр был приговорён к пожизненному заключению, поскольку ранее он был судим за грабёж и другие преступления", — отмечает агентство.

Однако в 2020 году мужчину освободили, так как комиссия прокуратуры заявила, что у него было надёжное алиби, которое не учёл суд. Через какое-то время помощник шерифа округа Камден остановил авто Кюра для проверки. Мужчина вышел из машины и стал вести себя достаточно агрессивно, когда ему сказали, что его снова арестовывают. Правоохранитель попытался успокоить Кюра с помощью электрошокера и дубинки, но тот продолжил сопротивляться. В итоге страж порядка выстрелил в мужчину из пистолета.