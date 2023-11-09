Российским бойцам отдельного мотострелкового батальона, сражающимся на Херсонском направлении, передали новые беспилотники, которые назвали в честь Владимира Жириновского. В настоящее время военные получили десять дронов-камикадзе "Жириновский", которые были изготовлены по заказу ЛДПР волонтёрами "Рокот-центра 33". Церемония передачи беспилотников состоялась 9 ноября в здании крымского парламента в рамках визита в республику председателя партии Леонида Слуцкого, сообщает пресс-служба ЛДПР.

Партия новых дронов-камикадзе "Жириновский", которые поставят в зону СВО. Видео © Пресс-служба ЛДПР

"Это очень востребованный на передовой беспилотник, собранный волонтёрами из Владимира. Думаю, за ближайшие месяцы мы сможем объединить десятки компаний, которые создают дроны для передовой, чтобы устранить разрозненность среди тех, кто разрабатывает БПЛА, средства связи. И выхлоп будет сильнее", — указал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Волонтёры собирают ударные дроны "Жириновский". Видео © Пресс-служба ЛДПР

По словам разработчиков, "Жириновские" прошли проверку в боевых условиях. Аппараты могут летать в любую погоду, что особенно важно с приближением зимы. Кроме того, дроны в случае потери сигнала могут переключаться на разные частоты благодаря дальности полёта до 12 километров. Вместе с тем оператору "Жириновского" необязательно находиться в непосредственной близости от цели.

Работа дрона-камикадзе "Жириновский" в зоне СВО. Видео © SHOT