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Регион
Опубликовано 9 ноября 2023, 10:53
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На Сахалине военный получил срок за отказ участвовать в СВО

На Сахалине суд дал почти три года колонии военному, отказавшемуся ехать на СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд назначил два года и девять месяцев колонии-поселения российскому военнослужащему, который отказался от участия в спецоперации (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Суд установил, что военнослужащий, желая избежать участия в СВО, отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который призывал российских военных к переходу на сторону ВСУ. Возбуждено уголовное дело о госизмене, фигуранту грозит пожизненный срок.

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Наталья Исакова
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