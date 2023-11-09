Политолог объяснил, почему Украина может не пережить предстоящую зиму

Проблемы в энергетической инфраструктуре Украины, которые усугубятся в течение предстоящей зимы, грозят стране большими неприятностями. Она может вовсе не пережить холода, считает политолог Евгений Михайлов.

По прогнозам эксперта, скорая зима станет для Украины тяжёлым испытанием, ведь страна регулярно остаётся без электроэнергии, а целые города и области — без света.

"В принципе, [украинская] энергетическая система рушится. И я думаю, что зимой станет ещё хуже. <…> Здесь можно сказать: не то что Украине придётся пережить сложную зиму, но и она может вообще не пережить эту зиму", — приводит слова политолога телеканал "360".

Украина разрушится из-за прекращения поставок ресурсов со стороны Запада, тогда как основная помощь США, заявляет Михайлов, теперь будет оказываться Израилю.