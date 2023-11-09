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9 ноября, 14:59

Премьер Палестины сравнил число жертв конфликтов в Газе и на Украине

Премьер Палестины: В Газе погибло больше мирных жителей, чем на Украине

Количество мирных жителей, которые погибли на территории Палестины, уже превысило общее число жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе во время выступления на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Трансляцию встречи ведёт телеканал CNN-News18 на "Ютубе".

"Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? Шестерых детей и четверых женщин, погибающих каждый час, достаточно? 10 тысяч погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине", указал политик.

Трагедия началась не 7 октября для палестинского народа, а ещё 75 лет назад в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме, в условиях блокады и войны в секторе Газа, подчеркнул Штайе.

БАПОР: Каждые 10 минут в Газе погибает ребёнок и двое получают ранения

БАПОР: Каждые 10 минут в Газе погибает ребёнок и двое получают ранения

А 6 ноября Минздрав Палестины сообщал, что в секторе Газа жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали 10 022 человека, начиная с 7 октября среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Система местного здравоохранения не справляется с огромной нагрузкой. В регионе сильно повреждены больницы, оборудование и машины скорой помощи.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Дарья Нарыкова
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