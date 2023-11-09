Премьер Палестины сравнил число жертв конфликтов в Газе и на Украине

Количество мирных жителей, которые погибли на территории Палестины, уже превысило общее число жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе во время выступления на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Трансляцию встречи ведёт телеканал CNN-News18 на "Ютубе".

"Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? Шестерых детей и четверых женщин, погибающих каждый час, достаточно? 10 тысяч погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине", — указал политик.

Трагедия началась не 7 октября для палестинского народа, а ещё 75 лет назад в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме, в условиях блокады и войны в секторе Газа, подчеркнул Штайе.