Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 13:03

Глава ФСВТС прокомментировал Лайфу данные об использовании российских ракет движением "Хезболла"

Глава ФСВТС Шугаев: РФ не общается с организациями о военном сотрудничестве

Россия никогда не общалась по поводу военно-технического сотрудничества с какими-либо организациями. РФ взаимодействует в этом вопросе только с государствами. Об этом в беседе с Лайфом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Дмитрий Шугаев высказался о публикации Reuters об использовании движением "Хезболла" российских ракет. Видео © LIFE

В США предупредили НАТО о "бесподобной" российской ракете

В США предупредили НАТО о "бесподобной" российской ракете

Таким образом он прокомментировал недавнюю публикацию агентства Reuters. В ней говорится, что движение "Хезболла" из Ливана якобы купило у Сирии мощные российские противокорабельные ракеты "Яхонт" с дальностью около 300 километров.

"Я даже не могу это комментировать, потому что мы никогда не общались по линии военно-технического сотрудничества с какими-либо организациями. Мы всегда ведём наше взаимодействие, это наша политика общая, только с государствами", — отметил Шугаев.

Ранее Лайф рассказывал, что шиитское движение "Хезболла" из Ливана использовало в ходе атак по территории Израиля новый мощный боеприпас, который до этого не применялся на поле боя. Ракета поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • хезболла
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров