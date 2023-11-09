Глава ФСВТС прокомментировал Лайфу данные об использовании российских ракет движением "Хезболла"

Россия никогда не общалась по поводу военно-технического сотрудничества с какими-либо организациями. РФ взаимодействует в этом вопросе только с государствами. Об этом в беседе с Лайфом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Дмитрий Шугаев высказался о публикации Reuters об использовании движением "Хезболла" российских ракет. Видео © LIFE

Таким образом он прокомментировал недавнюю публикацию агентства Reuters. В ней говорится, что движение "Хезболла" из Ливана якобы купило у Сирии мощные российские противокорабельные ракеты "Яхонт" с дальностью около 300 километров.

"Я даже не могу это комментировать, потому что мы никогда не общались по линии военно-технического сотрудничества с какими-либо организациями. Мы всегда ведём наше взаимодействие, это наша политика общая, только с государствами", — отметил Шугаев.