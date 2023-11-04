"Хезболла" атаковала Израиль новой мощной ракетой
Reuters: "Хезболла" атаковала Израиль мощной ракетой, которая не применялась ранее
Шиитское движение "Хезболла" из Ливана использовало в ходе атак по территории Израиля новый мощный боеприпас, который до этого не применялся на поле боя. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источники.
"Группировка выпустила мощную ракету, ещё не использовавшуюся в боевых действиях. Она поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш", — говорится в сообщении.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ЦАХАЛ помимо Газы активно обстреливает южную часть Ливана в ответ на стрельбу с той стороны. 1 ноября израильские военные перехватили ливанскую управляемую ракету и атаковали в ответ. Некоторые СМИ предполагают, что группировка "Хезболла" может вступить в войну с Израилем. Также широкомасштабную войну между ливанским движением и еврейским государством допустил генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насрулла.
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