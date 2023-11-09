Россиянам рассказали, в каких случаях операция по уменьшению груди может понадобиться... мужчинам!

Не во всех случаях врачи согласятся исполнить пожелания пациентов и выполнить операции интимного характера. Некоторые из них будут только мешать в дальнейшей жизни, уверен пластический хирург Евгений Лешунов.

По его словам, частой причиной отказа хирургов становятся нереалистичные ожидания. Так, например, увеличение полового члена на 5–10 сантиметров и его утолщение могут усложнить половую жизнь пациента, ведь длина будет мешать ему в будущем. Кроме того, врачи не станут делать операции, которые имеют отношение к искривлению, а также те, которые ведут к нарушению чувствительности интимного органа.

Медицинское вмешательство, по мнению эксперта, необходимо в случаях, когда от этого зависит здоровье пациента. К таким относятся гормональные нарушения в период пубертата, когда в груди у мужчины образовываются локальные жировые отложения.

"Гинекомастия при которой молочные железы, а вслед за ними и сама грудь у мужчин увеличиваются — довольно распространенное явление. Однако такое состояние крайне опасно, так как может стать предпосылкой для развития онкологии. Наряду с истинной, выделяют также ложную гинекомастию — когда грудь увеличивается из-за ожирения. Бывают и смешанные варианты. Чаще всего для решения проблемы обращаются молодые мужчины, а также бодибилдеры, у которых из-за приема стероидов железы увеличиваются и становятся болезненными", - приводит его слова портал "Страсти".