По тысяче за год: В одном из регионов россиянам выплатят по 75 тысяч рублей за 75 лет супружества
Губернатор Беглов ввёл в Петербурге выплаты за 75 лет супружеской жизни
Супружеским парам, отметившим коронную свадьбу, выплатят вознаграждение в размере 75 тысяч рублей. Соответствующий документ подписал в четверг, 9 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Документом, который вступит в силу с Нового года, также предусмотрены выплаты в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием или 75-летием супружеской жизни одному супругу, если второй живёт в Ленинградской области, но тогда он получит половину суммы, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
Ранее Лайф сообщал, что 100-летний жених и 75-летняя невеста создали новую ячейку общества, расписавшись в Доме бракосочетания Нижнего Новгорода. Этот брак стал абсолютным рекордом для региона по возрасту молодожёнов.
ТАСС / Сергей Мальгавко