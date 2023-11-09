По тысяче за год: В одном из регионов россиянам выплатят по 75 тысяч рублей за 75 лет супружества

Документом, который вступит в силу с Нового года, также предусмотрены выплаты в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием или 75-летием супружеской жизни одному супругу, если второй живёт в Ленинградской области, но тогда он получит половину суммы, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".