Когда пожили для себя: 100-летний жених и 75-летняя невеста расписались в российском загсе

100-летний жених и 75-летняя невеста создали новую ячейку общества, расписавшись в Доме бракосочетания Нижнего Новгорода. Этот брак стал абсолютным рекордом для региона по возрасту молодожёнов, сообщает kp.ru.

Женихом оказался Отар Дадишкилиани — заслуженный артист России и заслуженный деятель искусств Белоруссии, который по сей день работает режиссёром-постановщиком Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. А невеста — Татьяна Уколова — тоже человек искусства, она много лет проработала художником Дома актёра.