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8 ноября, 11:44

Когда пожили для себя: 100-летний жених и 75-летняя невеста расписались в российском загсе

В Нижнем Новгороде заключили брак 100-летний жених и 75-летняя невеста

<p>100-летний Отар Дадишкилиани и 75-летняя Татьяна Уколова создали новую ячейку общества. Фото © Пресс-служба ГУ ЗАГС Нижегородской области </p>

100-летний Отар Дадишкилиани и 75-летняя Татьяна Уколова создали новую ячейку общества. Фото © Пресс-служба ГУ ЗАГС Нижегородской области

100-летний жених и 75-летняя невеста создали новую ячейку общества, расписавшись в Доме бракосочетания Нижнего Новгорода. Этот брак стал абсолютным рекордом для региона по возрасту молодожёнов, сообщает kp.ru.

Женихом оказался Отар Дадишкилиани — заслуженный артист России и заслуженный деятель искусств Белоруссии, который по сей день работает режиссёром-постановщиком Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. А невеста — Татьяна Уколова — тоже человек искусства, она много лет проработала художником Дома актёра.

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Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, за десять лет россияне стали в среднем вступать в брак позже на год. Если в 2012-м женщины выходили замуж в среднем в 21,9 года, то в 2022-м такой возраст повысился до 23,2 года. Согласно другому опросу, почти каждая вторая девушка (45%) в России готова выйти замуж через полгода отношений, а вот для 47% мужчин на принятие решения о свадьбе необходимо от года до трёх лет.

Марина Калегина
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