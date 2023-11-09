Егор Бероев: Зеленский сейчас снимается в очень дорогостоящем, но плохом сериале

Владимир Зеленский сегодня снимается в очень дорогостоящем, но плохом сериале. Таким мнением поделился в четверг, 9 ноября, известный российский актёр, директор благотворительного фонда "Я есть!" Егор Бероев. По его словам, Зеленский пытается воплотить сюжет сериала "Слуга народа", где учителю Василию Голобородько выпало стать президентом Украины как бы поневоле, вот только свою актёрскую задачу он провалил.

Бероев объяснил, что обычно актёр, играя в сериале, не зубрит текст досконально. Ему дают сценарий, он вникает в контекст, ассоциирует себя с персонажем, и уже отсюда примерно понимает, что и как ему говорить в своих репликах. В этом и заключается секрет профессионализма — в вере в предлагаемые обстоятельства.

"Может, он не читал книгу Станиславского "Работа актёра над собой". А это основа всей нашей актёрской системы: вера в предлагаемые обстоятельства. Мы должны воспринимать то, что написано в сценарии, абсолютно как реальность. Я вижу, что Зеленский не верит", — рассуждает собеседник "Царьграда".