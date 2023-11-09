Россиянам рассказали, в каких местах легче всего заразиться "пиролой"

Новый вариант коронавируса "пирола" продолжает распространяться на территории России. Уже сейчас медики выявили 10 случаев заражения этим штаммом. Иммунолог Николай Крючков рассказал, как минимизировать риски попадания в сети инфекции.

По его словам, быстрее всего подхватить "пиролу" можно в общественных местах, закрытых помещениях, а также при контакте с малознакомыми людьми.

"Пока этот вариант только-только распространяется. В середине декабря заразиться "пиролой" будет значительно легче, чем сейчас. Просто потому, что её станет больше и, соответственно, больше контактов, которые могут привести к заболеванию", — приводит слова иммунолога "Москва 24".

Пока что все случаи нового штамма в России являются завозными. Поэтому медик напоминает, что минимизировать риски заражения поможет отказ от поездок за границу.

Сейчас этот вид инфекции находится на начальном этапе распространения. Его активность вырастет зимой. К декабрю, отмечает эксперт, заразиться "пиролой" будет намного легче.