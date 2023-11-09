Россиянам рассказали, в каких местах легче всего заразиться "пиролой"
Иммунолог Крючков: Риск заражения "пиролой" вырастет в декабре
Новый вариант коронавируса "пирола" продолжает распространяться на территории России. Уже сейчас медики выявили 10 случаев заражения этим штаммом. Иммунолог Николай Крючков рассказал, как минимизировать риски попадания в сети инфекции.
По его словам, быстрее всего подхватить "пиролу" можно в общественных местах, закрытых помещениях, а также при контакте с малознакомыми людьми.
"Пока этот вариант только-только распространяется. В середине декабря заразиться "пиролой" будет значительно легче, чем сейчас. Просто потому, что её станет больше и, соответственно, больше контактов, которые могут привести к заболеванию", — приводит слова иммунолога "Москва 24".
Пока что все случаи нового штамма в России являются завозными. Поэтому медик напоминает, что минимизировать риски заражения поможет отказ от поездок за границу.
Сейчас этот вид инфекции находится на начальном этапе распространения. Его активность вырастет зимой. К декабрю, отмечает эксперт, заразиться "пиролой" будет намного легче.
Ранее Лайф писал, что сейчас идёт беспорядочная циркуляция разных штаммов коронавируса, причём увеличение числа заражённых связано не с распространением CoViD-19, а с улучшением диагностики. Иммунолог рассказал об особенностях нового штамма.