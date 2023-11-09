В Москве на ярмарке Дальнего Востока представили солёный папоротник и колбасу из лосося
В Москве проходит ярмарка Дальнего Востока с мастер-классами и деликатесами
На Новом Арбате в Москве работает ярмарка регионов Дальнего Востока. Она открылась 4 ноября и будет действовать до 11 ноября. Для гостей организаторы подготовили мастер-классы, особые блюда и игры.
Ярмарка регионов Дальнего Востока на Новом Арбате в Москве. Видео © LIFE
Так, в торговых рядах представлены дальневосточные деликатесы, среди которых копчёный чир и омуль, солёный папоротник и колбаса из лосося разных видов. Также там есть магаданская креветка и камчатский краб, много разных видов красной икры. Есть и сладости — шишки в шоколаде, грильяж из лесных орехов, мёд и мармелад из дикоросов.
На ярмарке есть и ресторанные павильоны. Там можно попробовать хот-дог с креветкой и чай с клоповкой, уху с креветками, бургер с крабом, шаурму из оленины и другие интересные блюда.
Для посетителей ярмарки проводят мастер-классы по изготовлению брелоков из глины, плетению изделий из конского волоса и бисера, традиционной чукотской резьбе по клыку моржа или рогу оленя, а также мастер-класс по созданию ватной игрушки "Гребешок". Для юных посетителей есть настольные игры о Дальнем Востоке.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в центре Москвы 11 ноября откроется выставка в честь юбилея российской рекламы. Её организаторы утверждают, что реклама является не только экономическим, но и социокультурным явлением.
LIFE